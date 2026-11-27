संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमैर ने नेपाल में आयोजित 10 दिवसीय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में योगदान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भागीदारी के लिए एनसीसी नेपाल के महानिदेशक मेजर जनरल यम प्रसाद ढकाल ने उन्हें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देकर सम्मानित किया।उमैर ने काठमांडू स्थित एनसीसी मुख्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉ. देवेश कुमार सिंह ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उमैर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और एनसीसी टीम का आभार जताया।