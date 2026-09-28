Noida News: नई एओए कार्यकारिणी ने संभाली जिम्मेदारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी-1 के 6 एवेन्यू में एओए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई कार्यकारिणी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। नई टीम ने सोसाइटी में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन को प्राथमिकता देने की बात कही है। नई कार्यकारिणी में ललिता प्रसाद पांडे अध्यक्ष, मिलन अग्रवाल उपाध्यक्ष, श्रवण कुमार शुक्ला सचिव और अर्चित जैन कोषाध्यक्ष हैं। अश्वनी भारद्वाज संयुक्त सचिव, अर्पित कपूर संयुक्त कोषाध्यक्ष और विवेक क्वात्रा कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। पारदर्शिता एवं सुशासन समिति में अनिल आजाद, जयशंकर राय और गीता रावत को शामिल किया गया है।
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