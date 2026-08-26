Noida News: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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ग्रेटर नोएडा। जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को जिला न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। न्यायाधीश ने अधिक से अधिक वादों के निस्तारण और पक्षकारों को समयपूर्व सूचित करने के निर्देश दिए। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, वैवाहिक, दीवानी, विद्युत अधिनियम और बैंक ऋण जैसे विभिन्न मामलों का आपसी सुलह-समझौते से निपटारा होगा। न्यायिक अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहें। ब्यूरो