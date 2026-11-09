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Noida News: राष्ट्रीय विद्यालय एथलेटिक्स में दम दिखाएगी जिले की बेटी मोनिका

Mon, 09 Nov 2026 08:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:45 PM IST
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Monika, a daughter of the district, will showcase her mettle at the National School Athletics meet.
एथलीट मोनिका। स्रोत कोच
- 400 मीटर बाधा दौड़ में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का स्वर्ण जीतकर किया राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई
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फोटो-
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर की एथलीट मोनिका 21 से 24 नवंबर तक मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह 400 मीटर बाधा दौड़ में चुनौती पेश करेंगी। दादरी क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी मोनिका दुजाना स्थित श्री गांधी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। वह ग्रेटर नोएडा के ओमीक्रॉन-3 स्थित द एथलेटिक्स फ्यूचर अकादमी में कोच सोनू भाटी और अंकित भाटी की देखरेख में अभ्यास करती हैं। कोच सोनू भाटी ने बताया कि मोनिका ने प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित 70वीं प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वह इन दिनों अपनी गति, तकनीक और फिटनेस पर विशेष ध्यान दे रही हैं।
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