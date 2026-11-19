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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह ने बृहस्पतिवार को कानून व्यवस्था, राजस्व और मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिले में चल रही विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।राजस्व विभाग की समीक्षा में मंत्री ने निवास, आय और जाति प्रमाणपत्र समय से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता रखी जाए। इनके निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों के कार्ड प्राथमिकता से बनाने को कहा। साथ ही चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, युवा उद्यमी विकास अभियान और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने को कहा। साथ ही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूल चलो अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ली। मंत्री ने प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए।कानून व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षणकानून व्यवस्था की समीक्षा में मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा प्रभावी बनाने और अपराधों पर नियंत्रण रखने पर जोर दिया। पशुपालन विभाग को गोशालाओं का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने को कहा। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के निर्देश भी दिए। वन विभाग को पौधरोपण और पौध संरक्षण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाने को कहा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। इसे जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाने पर भी जोर दिया।