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दनकौर। खेड़ा देवता मंदिर में बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉ. अजय शर्मा ने की। संचालन संदीप तंवर ने किया। जिला अध्यक्ष त्रिलोक गुर्जर ने बताया कि बैठक में 17 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया के ग्रेटर नोएडा आगमन की तैयारियों पर चर्चा हुई। हरिद्वार कुंभ में 30 लाख लोगों के ठहरने और भोजन व्यवस्था में जिले की सहभागिता पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान देवा योगी को नगर गोरक्षक प्रमुख और अनुज योगी को उप गोरक्षक प्रमुख मनोनीत किया गया।