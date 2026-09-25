Noida News: वंदे मातरम् के 150 वर्ष पर सामूहिक गायन
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:09 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:09 PM IST
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नोएडा। भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में नमामि भारतम के तहत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक गायन हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू ने गीत के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. नीरज अवस्थी ने राष्ट्रभावना और शिक्षकों की भूमिका पर विचार रखे। संचालन डॉ. नीतू सिंह ने किया। कार्यक्रम में रामवरुण सिंह, डॉ. केसी शर्मा, डॉ. मनु उमेश और प्रधानाचार्य सोमगिरि गोस्वामी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय की ओर से प्रियदर्शनी पार्क, सेक्टर-12 में भी सामूहिक गायन हुआ। इसके संयोजक पूर्व छात्र अभिषेक सक्सेना रहे। ब्यूरो
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