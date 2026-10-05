Noida News: आम्रपाली की परियोजनाओं में सत्यापन के लिए 800 फ्लैट खरीदारों की सूची जारी

कोर्ट रिसीवर कार्यालय ने 5 नवंबर तक सत्यापन का अंतिम मौका दियामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। आम्रपाली की परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों के नाम व फ्लैट नंबर सहित सूची जारी कर सत्यापन व एनओसी के लिए अंतिम मौका दिया गया है। यह सूची कोर्ट रिसीवर कार्यालय की तरफ से 800 से ज्यादा फ्लैटों की जारी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स परियोजना के 282 खरीदार हैं। ये खरीदार 5 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन नहीं करने पर फ्लैट रद्द माना जाएगा। फ्लैट पर दावा करने के बाद भी 350 से अधिक ऐसे खरीदार हैं, जो चाबी लेने नहीं आ रहे हैं। इन्होंने एनओसी व कब्जा पत्र ले लिया है। इनकी भी सूची जारी हुई है।उच्चतम न्यायालय की निगरानी में आम्रपाली आवासीय परियोजनाओं को एनबीसीसी पूरा कर रही है। एनबीसीसी के अधिकारियों ने बताया कि नोटिस दिए जाने के बाद भी दस्तावेजों के सत्यापन, एनओसी तथा कब्जा पत्र एकत्र करने के लिए काफी संख्या में खरीदार कोर्ट रिसीवर से संपर्क नहीं कर रहे हैं। इन फ्लैट खरीदारों को 5 नवंबर तक अपने दस्तावेज ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अगर इस सूची में उन खरीदारों के नाम भी हैं, जिन्होंने सत्यापन के लिए आवेदन कर रखा है तो उन्हें भी 5 नवंबर से पहले सेक्टर-62 स्थित कार्यालय में आकर संपर्क करने को कहा गया है। जिन परियोजनाओं की सूची जारी की गई है, उनमें आम्रपाली की जोडिएक, ट्रोपिकल गार्डन, सिलिकॉन सिटी, सफायर, रिवर व्यू, प्लेटिनियम, ओ टू वैली, लेजर वैली, लेजर पार्क, किंगसवुड, गोल्फ होम्स, ड्रीम वैली, सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स, सेंचुरियन पार्क की परियोजनाओं में खरीदारों के फ्लैट हैं। पूरी जानकारी कोर्ट रिसीवर आम्रपाली की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।