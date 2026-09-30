Noida News: स्वस्थ दिल के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। बदलती जीवनशैली और खराब खानपान की वजह से दिल की बीमारियां युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। यहीं कारण है कि पहले 50 से अधिक की उम्र के लोगों में पाई जाने वाली बीमारी अब 30 से 50 साल के युवाओं में तेजी से फैल रही हैं। युवाओं में हार्ट अटैक, हृदयगति रुकना और ब्लॉकेज जैसे मामले आम हो रहे हैं। यह जानकारी बुधवार को जिम्स में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में निदेशक डॉ. ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता ने मरीज व तीमारदारों से साझा की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिल के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। मौके पर पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को संतुलित और पौष्टिक खान-पान, नियमित शारीरिक गतिविधि, तंबाकू से दूरी और तनाव प्रबंधन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।