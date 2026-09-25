Noida News: नाइट राइडर्स ने 61 रन से जीता मुकाबला
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:16 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 06:16 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-80 स्थित स्टार क्रिकेट मैदान में शुक्रवार सुबह यूएसए स्टाफिंग प्रीमियर लीग सीजन-2 का लीग मैच खेला गया। नाइट राइडर्स ने सुपर किंग्स इलेवन को 61 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नाइट राइडर्स ने आठ विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर किंग्स इलेवन की टीम 139 रन पर ऑलआउट हो गई। नाइट राइडर्स के रजत गुप्ता ने नाबाद 73 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर किंग्स इलेवन के अवी ने 42 रन बनाए और उन्हें फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
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