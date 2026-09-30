Noida News: 151 कलश के साथ निकली यात्रा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:48 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:48 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)।
जेवर के रामपुर बांगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बुधवार से श्रीमद्भागवत कथा शुरू हुई। कथा से पहले 151 कलश के साथ ग्रामीणों ने कलश यात्रा निकाली। ढोल-नगाड़ों और जयघोष के बीच यात्रा गांव में भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी प्राचीन शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा वाचक दिवेश शास्त्री भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे।
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जेवर के रामपुर बांगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बुधवार से श्रीमद्भागवत कथा शुरू हुई। कथा से पहले 151 कलश के साथ ग्रामीणों ने कलश यात्रा निकाली। ढोल-नगाड़ों और जयघोष के बीच यात्रा गांव में भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी प्राचीन शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा वाचक दिवेश शास्त्री भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे।