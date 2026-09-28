Noida News: 29 सितंबर को होगी जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:42 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:42 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्धनगर के खिलाड़ियों के लिए जूनियर ओपन एथलेटिक्स जिला चैंपियनशिप का आयोजन 29 सितंबर को सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खेलने और जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। जिला एथलीट एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता से प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिलेगा। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की रिपोर्टिंग दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है। सभी प्रतिभागियों से समय पर आयोजन स्थल पर पहुंचने की अपील की गई है।
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