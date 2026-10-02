Noida News: झांसी में लहराया जहांगीरपुर का परचम, दो छात्र नेशनल में चयनित

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माध्यमिक शिक्षा विभाग झांसी में आयोजित 70वीं प्रादेशिक माध्यमिक विद्यालय मलखम्भ प्रतियोगिता में पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर की टीम ने मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार तीसरी बार तृतीय स्थान हासिल किया। 28 से 30 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के मंडलों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कॉलेज के छात्र सूरज और लविश का चयन मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने कोच राजकुमार आर्य और खिलाड़ियों की सराहना की।