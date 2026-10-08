Noida News: इंटर-डीपीएस राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज से

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आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में 29 डीपीएस स्कूलों की टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें कुल 87 खिलाड़ी और 29 कोच शामिल होंगे। प्रतियोगिता में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी नोएडा पहुचेंगे। टूर्नामेंट में टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-122 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 9 से 11 अक्तूबर तक इंटर-डीपीएस राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट बालिका ओपन वर्ग का आयोजन होगा। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न डीपीएस स्कूलों के टेबल टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेंगी।