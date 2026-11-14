Noida News: नोएडा में भूजल का अंधाधुंध दोहन, हजारों व्यावसायिक कनेक्शन अपंजीकृत

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-एक हजार व्यावसायिक कनेक्शन ही पंजीकृत, गांवों में बिना निगरानी चल रहे आरओ प्लांट और पीजी-होटल में हो रही पानी की आपूर्ति-10 केएलडी क्षमता वाले कनेक्शनों से रोजाना एक करोड़ लीटर पानी निकालने की स्वीकृत क्षमताऋषभ कौशलनोएडा। शहर में भूजल का अनियंत्रित दोहन एक गंभीर समस्या बन गया है। भूगर्भ जल विभाग के पास भी इसका पूरा हिसाब नहीं है। व्यावसायिक उपयोग के लिए अब तक करीब एक हजार सबमर्सिबल कनेक्शन ही पंजीकृत हुए हैं। इन पंजीकृत कनेक्शनों से रोजाना एक करोड़ लीटर पानी निकालने की अनुमति है।हालांकि, शहर में बड़ी संख्या में ऐसे स्थान हैं जहां बिना पंजीकरण भूजल का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। इनकी वास्तविक संख्या और पानी की निकासी का आंकड़ा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए भूजल इस्तेमाल के नियम अलग हैं। घरों में निजी जरूरत और कृषि कार्यों के लिए लगाए जाने वाले पंपों पर व्यावसायिक एनओसी की बाध्यता नहीं है। वहीं, होटल, अस्पताल, मॉल, औद्योगिक इकाइयों, आरओ प्लांट और अन्य थोक उपभोक्ताओं को पंजीकरण और निर्धारित मामलों में एनओसी लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 लागू होने के बावजूद पिछले छह वर्षों में नोएडा में करीब एक हजार व्यावसायिक कनेक्शन ही पंजीकृत हो सके हैं।नोएडा के 81 गांवों में पांच हजार से अधिक इमारतों में पीजी संचालित हो रहे हैं। इन पीजी और होटलों में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कई इलाकों में आरओ प्लांट चल रहे हैं। होशियारपुर, छलेरा, नवादा, बिशनपुरा, छिजारसी, गढ़ी चौखंडी, इलाहाबास, सोरखा, वाजिदपुर और रायपुर इनमें प्रमुख हैं। ये प्लांट सबमर्सिबल के माध्यम से भूजल निकालकर आपूर्ति करते हैं। आमतौर पर एक आरओ प्लांट प्रतिदिन 30 से 40 हजार लीटर पानी का दोहन करता है। कई प्लांट गांवों की संकरी गलियों में घरों के अंदर संचालित होने से विभाग की निगरानी नहीं हो पाती।