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नोएडा एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें बुधवार को अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ जाने वाली फ्लाइट 6ई 2722 दोपहर 3:20 बजे के बजाय एक घंटे की देरी से शाम 4:26 बजे रवाना हुई। इसी तरह भोपाल जाने वाली फ्लाइट 6ई 7653 दोपहर 3:50 के स्थान पर करीब 40 मिनट की देरी से शाम 4:32 बजे उड़ सकी। वहीं, लखनऊ से आने वाली फ्लाइट 6ई 2721 भी एक घंटे की देरी से दोपहर 3:50 बजे एयरपोर्ट पहुंची। उड़ानों के समय में बदलाव और देरी के कारण यात्रियों को टर्मिनल पर इंतजार करना पड़ा। ब्यूरो