हवाई यात्री ध्यान दें!: नोएडा और नवी मुंबई से उदयपुर के लिए रोजाना सीधी उड़ानें, इंडिगो का बड़ा एलान

विमानन कंपनी इंडिगो ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए दैनिक सीधी उड़ानों की शुरुआत करने का ऐलान किया है। नोएडा से उदयपुर के बीच सीधी उड़ान सेवा 25 अक्टूबर 2026 से और नवी मुंबई से 15 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।

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पर्यटन के लिहाज से लोकप्रिय 'झीलों की नगरी' उदयपुर अब इंडिगो नेटवर्क के जरिए देश के सात प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा। इन नई उड़ानों के शुरू होने से व्यावसायिक, सामाजिक और पर्यटन के उद्देश्य से यात्रा करने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी तथा आगामी त्योहारी व पर्यटन सीजन के दौरान मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।