Noida News: दिनभर बादलों की आवाजाही से बढ़ी उमस

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यमुना सिटी (संवाद)। यमुना सिटी में मंगलवार को दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। तेज धूप से राहत मिली, लेकिन वातावरण में नमी बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। सुबह से बादल छाए रहे और बीच-बीच में धूप निकलती रही। बारिश नहीं होने से नमी बनी रही और दिन चढ़ने के साथ उमस बढ़ती गई। घरों और दुकानों में पंखे-कूलर चलने के बावजूद लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट से राहत नहीं मिली।