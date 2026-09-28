Noida News: आईएमएस नोएडा को सम्मान
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:09 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:09 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-62 स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (आईएमएस), नोएडा को कौशल आधारित एवं मूल्यपरक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए एक्सीलेंस इन स्किल-बेस्ड एंड वैल्यू-ड्रिवन लर्निंग पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित टाइम्स नाउ एजुकेशन समिट-2026 में उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया। संस्थान की ओर से डीन प्रो. डॉ. वर्तिका चतुर्वेदी और लोकेश वशिष्ठ ने पुरस्कार ग्रहण किया।
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