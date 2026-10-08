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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   High Court takes a stern view of the tarnishing of Kangana and Vijay's image.

Noida News: कंगना-विजय की छवि से खिलवाड़ पर हाईकोर्ट सख्त

Thu, 08 Oct 2026 09:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:18 PM IST
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High Court takes a stern view of the tarnishing of Kangana and Vijay's image.
अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत और अभिनेता विजय देवरकोंडा की पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा संबंधी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। दोनों कलाकारों ने अपने नाम, छवि और व्यक्तित्व से जुड़े झूठे समाचार व अश्लील एआई जनित कंटेंट के प्रसार को रोकने की मांग की है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने दोनों मामलों में प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद सोशल मीडिया मध्यस्थों और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।
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