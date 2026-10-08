Noida News: कंगना-विजय की छवि से खिलवाड़ पर हाईकोर्ट सख्त

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत और अभिनेता विजय देवरकोंडा की पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा संबंधी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। दोनों कलाकारों ने अपने नाम, छवि और व्यक्तित्व से जुड़े झूठे समाचार व अश्लील एआई जनित कंटेंट के प्रसार को रोकने की मांग की है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने दोनों मामलों में प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद सोशल मीडिया मध्यस्थों और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।