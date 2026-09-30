Noida News: सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की

विज्ञापन

जहांगीरपुर (संवाद)। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगा। डॉ. केपी सिंह की देखरेख में करीब 29 सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की विभिन्न जांचें की गईं। इस दौरान अध्यक्ष गजेंद्र मीणा, बनवारी लाल शर्मा, शकीला, कुंवर सैन, गौरव कुमार और अशोक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।