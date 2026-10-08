फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   GST Council decisions to boost the district's industries.

Noida News: जीएसटी काउंसिल के फैसलों से जिले के उद्योगों को मिलेगी रफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 09:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:33 PM IST
विज्ञापन
GST Council decisions to boost the district's industries.
ग्रेटर नोएडा। शहर के उद्यमियों ने जीएसटी काउंसिल के फैसलों का स्वागत किया है। कहा है कि इन फैसलों से जिले के उद्योगों को रफ्तार मिलेगी। सबसे ज्यादा फायदा कम समय में जीएसटी रिफंड से मिलेगा। अभी एक माह से अधिक समय में रिफंड मिलता है। महंगाई की मार झेल रहे उद्यमियों को कुछ राहत मिली है। हालांकि कुछ मांगे अभी बाकी रह गई। उम्मीद है कि जल्द ही विभाग उनको भी पूरा करेगा।
विज्ञापन


इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन (आईबीए) के अध्यक्ष अमित कुमार उपाध्याय ने बताया कि जीएसटी रिफंड पहले 60 दिन से अधिक समय में मिलता था लेकिन अब 17 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा। अब 10 दिन में रिफंड आवेदन स्वीकार होंगे तो 7 दिन में 90 प्रतिशत राशि उद्यमियों के खाते में पहुंच जाएगी। वहीं आपराधिक कार्रवाई की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। सामान्य जुर्माना धनराशि को 25 हजार से घटाकर 10 हजार कर दिया गया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed