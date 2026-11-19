विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-पर्थला पुल से सेक्टर-37 तक कई जगह खुलेआम रॉन्ग साइड दौड़ रहे वाहन- व्यस्त चौराहों और यू-टर्न पर भी नहीं थम रही मनमानीसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सड़कों पर वाहन चालकों की जल्दबाजी दूसरों की जान पर भारी पड़ सकती है। कुछ मिनट और थोड़ा ईंधन बचाने के चक्कर में लोग यातायात नियमों को ताक पर रखकर रॉन्ग साइड से वाहन दौड़ा रहे हैं। पर्थला पुल से सेक्टर-37 की ओर जाने वाली सड़क पर कई ऐसे प्वाइंट हैं, जहां दिनभर वाहन चालक गलत दिशा में चलते और यू-टर्न लेते नजर आते हैं।हैरानी की बात यह है कि व्यस्त सड़कों और चौराहों पर भी उन्हें सामने से आने वाले वाहनों की परवाह नहीं है।स्थित पर्थला पुल के पास ही कई वाहन चालक जल्द पहुंचने के चक्कर में गलत दिशा से निकलते दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने परसेक्टर-52स्थित यू-टर्न पर हर घंटे सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक रॉन्ग साइड से आकर यू-टर्न लेते हैं। इससे सामने से आने वाले वाहनों के साथ टक्कर का खतरा बना रहता है। गोल्फ कोर्स के पास शशि चौक पर भी यही स्थिति है।के सामने बने यू-टर्न पर भी वाहन चालक जल्दबाजी में रॉन्ग साइड से पहुंचकर यू-टर्न लेते दिखाई देते हैं। हरिजन बस्ती की ओर जाने के लिए भी लोग गलत दिशा का सहारा ले रहे हैं। इससे सड़क पर चल रहे दूसरे वाहनों के लिए भी खतरा बना रहता है।सेक्टर-37पहुंचने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है।यहां सेक्टर-44 कीओर से बॉटनिकल गार्डन जाने वाले वाहन चालक गलत दिशा से निकलते हैं। वहीं, बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-44 और छलेरा गांव की ओर जाने के लिए ज्यादातर ई-रिक्शा और दोपहिया चालक गलत दिशा से यू-टर्न लेते दिखाई देते हैं।विपरीत दिशा में आने वाहनों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है, खासकर विशेष अभियान चलाकर सेक्टर-76 से 50 और 52 अंडरपास मेट्रो स्टेशन के पास ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।-सैय्यद अली अब्बास, डीसीपी ट्रैफिक, गौतमबुद्ध नगर