फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gsdfg

Noida News: ऑपरेशन दहन के तहत 12 करोड़ 43 लाख कीमत के नशीले पदार्थ नष्ट

Wed, 23 Sep 2026 09:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:19 PM IST
विज्ञापन
gsdfg
224 मुकदमों में जब्त 2254 किलो गांजा समेत नशीले पदार्थ नष्ट- कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई, चरस, डोडा, स्मैक भी नष्ट
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ गौतमबुद्धनगर पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 224 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों में बरामद करीब 12 करोड़ 43 लाख 42 हजार 750 रुपये कीमत का मादक पदार्थ नष्ट कराया। इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। यह कार्रवाई 22 सितंबर को गठित समिति की निगरानी में न्यायालय की अनुमति के बाद की गई।

पुलिस के मुताबिक अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और चेकिंग के दौरान बरामद किए गए मादक पदार्थों को मुकदमों से संबंधित होने के कारण सुरक्षित रखा गया था। न्यायालय से नष्टीकरण की अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार इन्हें नष्ट कराया गया। कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक 2254 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया। इसके अलावा 20.87 किलोग्राम चरस, दो किलोग्राम डोडा, 27 ग्राम स्मैक, 3206 नशीली गोलियां और 51 ग्राम नशीला पाउडर भी नष्ट कराया गया। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। बरामद नशीले पदार्थों का नियमानुसार नष्टीकरण भी अभियान का अहम हिस्सा है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed