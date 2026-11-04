फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   gsdf

Noida News: पटाखा जलाने के विवाद में की मारपीट

Wed, 04 Nov 2026 08:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:48 PM IST
विज्ञापन
gsdf
दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र की दौलत राम कॉलोनी में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया। पड़ोसी पप्पू के पटाखा छोड़ने से मना करने पर रकम सिंह की आंख में चोट लग गई। रकम सिंह ने जब पप्पू को पटाखा छोड़ने से रोका, तो वह नहीं माना। पटाखा छूटने के बाद रकम सिंह की आंख में जा लगा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। विरोध करने पर पप्पू ने रकम सिंह के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। उसने जान से मारने की धमकी भी दी और फिर मौके से फरार हो गया। घायल रकम सिंह को उपचार के लिए ले अस्पताल ले जाया गया। उनकी पत्नी राधा ने पप्पू के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed