Noida News: मुथूट फाइनेंस के बाहर सोना परखने के नाम पर ठगी, 13.5 ग्राम सोना लेकर फरार

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र में सोने की गुणवत्ता जांच कराने का झांसा देकर एक युवक से 13.5 ग्राम सोना ठग लिया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।दनकौर थाना क्षेत्र के कस्बा बिलासपुर निवासी रोहित चौहान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 2 जुलाई को कासना स्थित मुथूट फाइनेंस में 13.5 ग्राम सोना रखकर एक लाख रुपये का लोन लिया था। आरोप है कि बैंक के बाहर कुछ लोग उन्हें मिले। इनमें से एक ने अपना नाम नीतिश वर्मा बताया और सोने की गुणवत्ता जांचकर पैसे देने का वादा किया। रोहित के मुताबिक 30 जुलाई को इनमें से एक युवक उनके साथ बैंक गया और सोना छुड़वाया। उसने रोहित को एक लाख 20 हजार रुपये दिए और गाड़ी में बैठाकर थोड़ा आगे ले गया। उसने कहा कि कंपनी में सोने की असली गुणवत्ता जांचकर शेष रकम दे दी जाएगी। इसके बाद आरोपी 13.5 ग्राम सोना लेकर चले गए।पीड़ित का कहना है कि बातचीत में गड़बड़ी लगने पर उन्होंने व्हाट्सऐप पर उसी दिन आरोपियों से रुकने को कहा। उन्होंने साथ चलकर खुद गुणवत्ता देखने की बात भी कही। आरोप है कि आरोपियों ने 10 से 15 दिन में रिपोर्ट भेजने की बात कहकर टालमटोल की। इसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया और नंबर व व्हाट्सऐप दोनों पर ब्लॉक कर दिया। सोने की कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है। वहीं कोतवाली प्रभारी पंकज शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।