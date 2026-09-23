Noida News: हादसे में बाइक चालक की मौत, दो घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:56 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:56 PM IST
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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के अजायबपुर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के पास हाइवा व बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई थी। हादसे में दो लोग घायल भी हुुए हैं। एक घायल शख्स का पैर काटा गया है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि समाधिपुर गांव में अकबर परिवार के साथ रहते हैं। 22 सितंबर की शाम वो अपनी साली के लड़के अनीश व करण के साथ बाइक पर सवार होकर गांव जा रहे थे। फ्लाईओवर के समीप हाइवा ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर होने पर बाइक चला रहे करण की मौत हो गई। घायल अनीश का पैर काटा गया है। जबकि तीसरा साथी जतिन गंभीर रूप से घायल है। पुलिस हाइवा चालक की तलाश में लगी है।
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