Noida News: ट्रक-ट्रैक्टर बने काल, दो की मौत... कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर

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- रफ्तार ने ली दो लोगों की जान,चार अलग-अलग सड़क हादसे, दो लोगों की मौत और एक गंभीर घायलसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फेज-2 थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक और ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की जान चली गई। वहीं सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सेक्टर-10 लालबत्ती के पास टैक्सी की टक्कर से एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसों के बाद ट्रक और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए।पुलिस के अनुसार फेज-2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला चरणदास निवासी शिव कुमार पंडित का बेटा सुगन पंडित बृहस्पतिवार की रात करीब आठ बजे अपने चचेरे भाई शिवानंद पंडित के साथ स्कूटी से नगला से भंगेल की तरफ जा रहा था। भूड़ा तिराहे के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में सुगन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवानंद के पैर में गंभीर चोट आई।इसी थाना क्षेत्र में अलीगढ़ के खैर क्षेत्र निवासी शमसुद्दीन (40) आठ नवंबर को दोपहर करीब दो बजे मोटरसाइकिल से सेक्टर-92 रेड लाइट से गेझा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में शमसुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।