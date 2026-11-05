Noida News: जनरल स्टोर की छत पर गोदाम बनाकर रखे थे पटाखे, दुकानदार दंपती गिरफ्तार

सप्लाई करने वालों की तलाश में पुलिसमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सदरपुर गांव में जनरल स्टोर की आड़ में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार किया जा रहा था। दुकानदार दंपती ने दुकान की छत पर बने कमरे को पटाखों का गोदाम बना रखा था। यहां से चोरी-छिपे पटाखों की बिक्री की जा रही थी। सूचना मिलने पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बुधवार रात छापा मारकर दंपती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से दो लाख रुपये से अधिक कीमत के पटाखे बरामद किए हैं। आरोपियों के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस भी नहीं था।पुलिस के अनुसार, बुधवार रात टीम सदरपुर गांव में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पंडित वाली गली स्थित कृष्णा जनरल स्टोर पर बिना अनुमति पटाखे बेचे जा रहे हैं। दुकान से लोग कट्टों में भरकर पटाखे ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने दुकान पहुंचकर जांच की। तलाशी के दौरान छत पर बने कमरे में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे मिले। दुकानदार से इनके भंडारण और बिक्री का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने मौके से दुकानदार योगेश कुमार और उसकी पत्नी मोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दंपती ने इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे कहां से खरीदे थे। एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है।