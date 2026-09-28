Noida News: जुआ खेल रहे तीन आरोपी गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:17 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:17 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-10 के टीन वाली गली में पुलिस ने जुआ खेल रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया। फेज-1 थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार रविवार शाम पुलिस टीम झुंडपुरा चौकी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सेक्टर-10 में टीन वाली गली में कुछ लोग खुले में रुपये लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आफताब, साबिर और आशिष तिवारी के रूप में हुई। थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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