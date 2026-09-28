Noida News: जेनेसिस ग्लोबल स्कूल ने 170 रन से जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:30 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:30 PM IST
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फोटो-
ग्रेटर नोएडा। द चैंपियन चैलेंज सीजन-3 क्रिकेट टूर्नामेंट में जेनेसिस ग्लोबल स्कूल ने मयूर स्कूल को 170 रन से हरा दिया। ग्रेटर वैली मैदान पर हुए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जेनेसिस ने 20 ओवर में 266 रन बनाए। अर्जुन ने 48 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रेयनश ने 47 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मयूर स्कूल की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 96 रन ही बना सकी। जेनेसिस की ओर से माहिन अरोड़ा ने दो विकेट लिए। जीत के साथ जेनेसिस ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की।
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ग्रेटर नोएडा। द चैंपियन चैलेंज सीजन-3 क्रिकेट टूर्नामेंट में जेनेसिस ग्लोबल स्कूल ने मयूर स्कूल को 170 रन से हरा दिया। ग्रेटर वैली मैदान पर हुए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जेनेसिस ने 20 ओवर में 266 रन बनाए। अर्जुन ने 48 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रेयनश ने 47 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मयूर स्कूल की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 96 रन ही बना सकी। जेनेसिस की ओर से माहिन अरोड़ा ने दो विकेट लिए। जीत के साथ जेनेसिस ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की।