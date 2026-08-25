Noida News: हेल्थकेयर इनोवेशन की जानकारी ली

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बीएएमएस और फार्मेसी के छात्रों ने ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) का शैक्षणिक दौरा किया। इस दौरान छात्रों ने इमरजेंसी केयर, क्लिनिकल स्किल और हेल्थकेयर इनोवेशन की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की। जिम्स के निदेशक डॉ. ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि छात्रों ने समय पर उपचार शुरू करने और आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के महत्व को समझा। छात्रों ने इस शैक्षणिक दौरे को ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया।