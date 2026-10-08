Noida News: रोज जल रहा कचरा, धुएं से लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:11 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:11 PM IST
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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। सूरजपुर गांव की मुख्य सड़क किनारे जमा कचरे में रोजाना आग लगाए जाने से दुकानदारों और राहगीरों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कचरा जलने से निकलने वाला धुआं आसपास की दुकानों और सड़क पर फैल जाता है। दुकानदार इंद्रजीत का कहना है कि उन्हें सुबह-सुबह धुएं के बीच बैठकर काम करना पड़ता है। सड़क किनारे प्लास्टिक, कागज और अन्य कचरे का ढेर जमा है।
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