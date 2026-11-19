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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क-3 स्थित सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे सिटी हॉक्स अंडर-16 टूर्नामेंट में एफडब्ल्यूसीए ने एमएस स्पोर्ट्स को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हराया। एमएस स्पोर्ट्स ने 38.2 ओवर में 231 रन बनाए। जवाब में एफडब्ल्यूसीए ने 38.3 ओवर में नौ विकेट खोकर 235 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैन ऑफ द मैच हरिमन कपूर ने नाबाद 66 रन बनाए।