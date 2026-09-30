Noida News: कार व बाइक की भिड़ंत, दो घायल

विज्ञापन



खुर्जा-जेवर रोड पर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे पंजाब नेशनल बैंक के पास कार और टू-व्हीलर में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नगला जफरगढ़ निवासी कुलदीप (21) और सौरभ के रूप में हुई है। कुलदीप जहांगीरपुर में मोबाइल दुकान पर काम करता है, जबकि सौरभ मजदूरी के बाद सामान लेने आया था। दोनों को जेवर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौकी प्रभारी सोनवीर सिंह ने बताया कि कार और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।