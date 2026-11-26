Noida News: चार उड़ानों में देरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:28 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:28 PM IST
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यमुना सिटी। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (एनआईए) से बृहस्पतिवार को चार उड़ानें निर्धारित समय से देरी से रवाना हुईं। दोपहर 3:20 बजे कोलकाता के लिए रवाना होने वाली अकासा एयरलाइंस की उड़ान संख्या क्यूपी1268 शाम 3:38 बजे रवाना हुई। वहीं, दोपहर 2:40 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाली अकासा एयरलाइंस की उड़ान संख्या क्यूपी1376 दोपहर 3:15 बजे रवाना हो सकी। इसी तरह, दोपहर 2:40 बजे हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6ई2591 दोपहर 3:02 बजे रवाना हुई। वहीं, बेंगलुरु के लिए दोपहर 2:35 बजे रवाना होने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6ई2456 भी निर्धारित समय से 19 मिनट की देरी से रवाना हुई। ब्यूरो
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