Noida News: 116 स्कूली छात्रों ने रंगों से सजाया कैनवास
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:55 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:55 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-33 स्थित चिल्ड्रेन पार्क में बृहस्पतिवार को नोएडा चित्रकला उत्सव-5 इंद्रधनुष अंतरविद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। नोएडा लोक मंच और नोएडा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में हुए आयोजन में दिल्ली-एनसीआर के 116 स्कूलों के विद्यार्थियों समेत करीब चार हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कुशाग्र अवस्थी, पूजा अग्रवाल (सीईओ, क्यूब हाईवे रूट फाउंडेशन), राजीव सक्सेना, प्रिया उपाध्याय, राजेश श्रीवास्तव, डॉ. राम शरण गौड़, मोहम्मद परवेज, मुकुल बाजपेयी, सौरभ द्विवेदी समेत अन्य मौजूद रहे।
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