Noida News: स्वर्णनगरी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्वर्णनगरी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटी, महासचिव सुबोध पांडेय और कोषाध्यक्ष योगेश तिवारी को बनाया गया। मार्केट की समस्याओं के समाधान के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिला जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटी ने बताया कि मार्केट के सुंदरीकरण, उचित रखरखाव, व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाना और समस्याओं के समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र टाइगर, विकास चौधरी, सुनील गुप्ता, बब्लू चौधरी, रविंद्र शेखर गुप्ता, राजीव बैंसला आदि मौजूद रहे।