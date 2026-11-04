फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Formation of the Swarnnagari Market Welfare Association

Noida News: स्वर्णनगरी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन

Wed, 04 Nov 2026 05:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:42 PM IST
विज्ञापन
Formation of the Swarnnagari Market Welfare Association
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्वर्णनगरी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटी, महासचिव सुबोध पांडेय और कोषाध्यक्ष योगेश तिवारी को बनाया गया। मार्केट की समस्याओं के समाधान के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिला जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटी ने बताया कि मार्केट के सुंदरीकरण, उचित रखरखाव, व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाना और समस्याओं के समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र टाइगर, विकास चौधरी, सुनील गुप्ता, बब्लू चौधरी, रविंद्र शेखर गुप्ता, राजीव बैंसला आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed