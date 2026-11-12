Noida News: छह महीने से रास्ते पर भरा नाली का गंदा पानी, ग्रामीण बेहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

-ख्वाजपुर गांव में समस्या बरकरार, विधायक व अधिकारियों से शिकायत के बाद भी समाधान नहींनरेंद्र कुमार यादवजेवर क्षेत्र के ख्वाजपुर गांव में मुख्य रास्ते पर जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। गांव के मुख्य रास्ते पर करीब 400 मीटर तक पिछले छह महीने से नालियों का गंदा पानी भरा हुआ है। कई जगह पानी घुटनों तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। जलभराव बढ़ने पर गंदा पानी आसपास के घरों में भी घुस जाता है।ग्रामीणों के मुताबिक, यह गांव का मुख्य रास्ता है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। लगातार जलभराव से आसपास के मकानों की दीवारों पर सीलन और गंदगी आने लगी है, बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के रास्ते सांप और अन्य जीव भी घरों में घुस आते हैं, जिससे परिवारों में डर बना रहता है।