नोएडा: अमर उजाला के साथ भविष्य संवारने का बेहतर अवसर, आकर्षक इंसेंटिव के साथ फील्ड जॉब के लिए सम्पर्क करें

शानदार कॅरिअर बनाने के इच्छुक युवक-युवतियों के लिए अमर उजाला में कार्य करने हेतु एक बेहतरीन अवसर है। अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार समूह से जुड़कर आप आकर्षक इंसेंटिव भी प्राप्त कर सकते हैं।

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साथ ही फील्ड जॉब में सेल्स की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आपको खास ट्रेनिंग देंगे जो आपको एक सफल प्रोफेशनल बनाने में सहायक होगी। भविष्य में अच्छा काम करने वाले को अमर उजाला के साथ स्थायी तौर पर जुड़ने का मौका भी मिलेगा।नोएडा में डोर टू डोर अमर उजाला अखबार के नए पाठकों की बुकिंग करना है।सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजेआयु 18 से 30 वर्षशैक्षणिक योग्यता 12वीं पासएंड्राइड स्मार्ट फोन होना अनिवार्यकार्य करने वाले को अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।इच्छुक उम्मीदवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपना बायोडाटा मोबाइल नंबर 7055598888 पर व्हाट्सएप करें या अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001211166 व 7065041456 पर संपर्क करें।