Noida News: पशु चोरी के मामले दो आरोपी गिरफ्तार

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कोतवाली पुलिस ने पशु चोरी के मामले में यमुना एक्सप्रेसवे के खेड़ा अंडरपास सर्विस रोड से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के मवेशियों को बेचकर कमाए गए 2.5 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान नगला जहानू, जेवर निवासी आमिर और हसनपुर, पलवल निवासी नाजिद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर के आधार पर पुलिस ने उन्हें इलाके से दबोच लिया। जांच में पता चला कि उन पर पहले से ही चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।