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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने एक मामले में आरोपी किशोर की अपील स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड का 9 अक्तूबर 2026 का आदेश रद किया। किशोर 27 अगस्त 2026 से बाल सुधार गृह में था, क्योंकि बोर्ड ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि बोर्ड ने बिना न्यायिक विवेक के आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि किशोर को अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना जमानत मिलनी चाहिए। जिला परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में किशोर के खिलाफ कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं मिला। मेडिकल साक्ष्य भी अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं करते थे। अदालत ने बोर्ड के आदेश को कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण मानते हुए किशोर को जमानत दी।

(अदालत से)