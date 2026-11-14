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Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे के चालान की लोकेशन निकली अटलांटिक महासागर

Sat, 14 Nov 2026 09:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:49 PM IST
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यमुना एक्सप्रेसवे पर कटा ई-चालान, लोकेशन अटलांटिक महासागर में दर्ज
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ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक वाहन चालक का दो हजार रुपये का ई-चालान काटा गया। यह चालान निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार के कारण जारी हुआ था। हालांकि, चालान में वाहन की लोकेशन अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच दर्ज दिखाई गई, जिससे हैरानी हुई।

वाहन चालक अनुजीत शिवम ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने ई-चालान की तस्वीर साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। जबकि वहां अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। इसी कारण उन्हें दो हजार रुपये का चालान जारी किया गया। चालान में दर्ज अक्षांश और देशांतर 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री पूर्वी देशांतर थे। भौगोलिक रूप से ये निर्देशांक अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास अटलांटिक महासागर में पड़ते हैं। यूजर ने अपनी पोस्ट में नोएडा ट्रैफिक पुलिस और यूपी ट्रैफिक पुलिस को टैग कर व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर संपर्क करने की सलाह दी। वहीं डीसीपी ट्रैफिक सैय्यद अली अब्बास का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी।
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