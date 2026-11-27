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यमुना प्राधिकरण शहर की सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए डिवाइडर पर कंटीले तार लगवाएगा। पहले चरण में सेक्टर-24, 28 और 33 की प्रमुख सड़कों पर तारबंदी कराई जाएगी। इसके तहत सेक्टर-28 की 30 मीटर, सेक्टर-24 की 25 मीटर और सेक्टर-33 की 30 मीटर चौड़ी सड़क शामिल है। डिवाइडर और ग्रीन बेल्ट पर लावारिस पशुओं की आवाजाही तथा राहगीरों के अचानक सड़क पार करने से हादसों का खतरा बना रहता है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक कंपनियां एक दिसंबर तक बोली जमा कर सकेंगी। तीन दिसंबर को आवेदन खोले जाएंगे।