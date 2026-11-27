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कम कीमत में ट्रेंडी जैकेट और ओवरसाइज स्वेटर की मांग, जगत फार्म और सूरजपुर बाजार में बढ़ी छात्रों की आवाजाहीसंवाद न्यूज एजेंसीसर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की खरीदारी को लेकर युवाओं का रुख बदल रहा है। ब्रांडेड शोरूम में महंगे कपड़ों पर खर्च करने के बजाय कॉलेज के छात्र-छात्राएं स्थानीय बाजारों में अपनी पसंद के डिजाइन तलाश रहे हैं। जगत फार्म और सूरजपुर बाजार में युवा हुडी, स्वेटशर्ट, जैकेट और ओवरसाइज स्वेटर खरीदने पहुंच रहे हैं। कम कीमत में फैशन के नए विकल्प मिलने से ये बाजार युवाओं के लिए खरीदारी का पसंदीदा ठिकाना बन रहे हैं।कॉलेज जाने वाले युवाओं के बीच हुडी, ओवरसाइज स्वेटर और स्वेटशर्ट की मांग दिखाई दे रही है। लड़के जहां कैजुअल जैकेट और हुडी पसंद कर रहे हैं। वहीं, लड़कियां ढीले डिजाइन वाले स्वेटर और कार्डिगन तलाश रही हैं। इसके लिए वे अलग-अलग दुकानों पर डिजाइन और कीमत की तुलना भी कर रहे हैं।स्थानीय बाजारों में महिलाओं के स्वेटर 400 से 800 रुपये और ओवरसाइज स्वेटर 500 से 900 रुपये तक में मिल रहे हैं। हुडी 350 से 700 रुपये, स्वेटशर्ट 400 से 800 रुपये और पुरुषों की जैकेट 600 से 1,200 रुपये तक में उपलब्ध है। महिलाओं के कार्डिगन 500 से 1,000 रुपये, शॉल 300 से 800 रुपये और मफलर 100 से 250 रुपये तक में बिक रहे हैं।