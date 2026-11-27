Noida News: ब्रांडेड शोरूम से दूरी, स्थानीय बाजारों में फैशन तलाश रहे युवा
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 05:48 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 05:48 PM IST
विज्ञापन
फोटो -
कम कीमत में ट्रेंडी जैकेट और ओवरसाइज स्वेटर की मांग, जगत फार्म और सूरजपुर बाजार में बढ़ी छात्रों की आवाजाही
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा।
सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की खरीदारी को लेकर युवाओं का रुख बदल रहा है। ब्रांडेड शोरूम में महंगे कपड़ों पर खर्च करने के बजाय कॉलेज के छात्र-छात्राएं स्थानीय बाजारों में अपनी पसंद के डिजाइन तलाश रहे हैं। जगत फार्म और सूरजपुर बाजार में युवा हुडी, स्वेटशर्ट, जैकेट और ओवरसाइज स्वेटर खरीदने पहुंच रहे हैं। कम कीमत में फैशन के नए विकल्प मिलने से ये बाजार युवाओं के लिए खरीदारी का पसंदीदा ठिकाना बन रहे हैं।
हुडी और ओवरसाइज स्वेटर का क्रेज
कॉलेज जाने वाले युवाओं के बीच हुडी, ओवरसाइज स्वेटर और स्वेटशर्ट की मांग दिखाई दे रही है। लड़के जहां कैजुअल जैकेट और हुडी पसंद कर रहे हैं। वहीं, लड़कियां ढीले डिजाइन वाले स्वेटर और कार्डिगन तलाश रही हैं। इसके लिए वे अलग-अलग दुकानों पर डिजाइन और कीमत की तुलना भी कर रहे हैं।
100 रुपये से मफलर, 1,200 रुपये तक जैकेट
स्थानीय बाजारों में महिलाओं के स्वेटर 400 से 800 रुपये और ओवरसाइज स्वेटर 500 से 900 रुपये तक में मिल रहे हैं। हुडी 350 से 700 रुपये, स्वेटशर्ट 400 से 800 रुपये और पुरुषों की जैकेट 600 से 1,200 रुपये तक में उपलब्ध है। महिलाओं के कार्डिगन 500 से 1,000 रुपये, शॉल 300 से 800 रुपये और मफलर 100 से 250 रुपये तक में बिक रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
कम कीमत में ट्रेंडी जैकेट और ओवरसाइज स्वेटर की मांग, जगत फार्म और सूरजपुर बाजार में बढ़ी छात्रों की आवाजाही
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा।
सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की खरीदारी को लेकर युवाओं का रुख बदल रहा है। ब्रांडेड शोरूम में महंगे कपड़ों पर खर्च करने के बजाय कॉलेज के छात्र-छात्राएं स्थानीय बाजारों में अपनी पसंद के डिजाइन तलाश रहे हैं। जगत फार्म और सूरजपुर बाजार में युवा हुडी, स्वेटशर्ट, जैकेट और ओवरसाइज स्वेटर खरीदने पहुंच रहे हैं। कम कीमत में फैशन के नए विकल्प मिलने से ये बाजार युवाओं के लिए खरीदारी का पसंदीदा ठिकाना बन रहे हैं।
हुडी और ओवरसाइज स्वेटर का क्रेज
कॉलेज जाने वाले युवाओं के बीच हुडी, ओवरसाइज स्वेटर और स्वेटशर्ट की मांग दिखाई दे रही है। लड़के जहां कैजुअल जैकेट और हुडी पसंद कर रहे हैं। वहीं, लड़कियां ढीले डिजाइन वाले स्वेटर और कार्डिगन तलाश रही हैं। इसके लिए वे अलग-अलग दुकानों पर डिजाइन और कीमत की तुलना भी कर रहे हैं।
विज्ञापन
100 रुपये से मफलर, 1,200 रुपये तक जैकेट
स्थानीय बाजारों में महिलाओं के स्वेटर 400 से 800 रुपये और ओवरसाइज स्वेटर 500 से 900 रुपये तक में मिल रहे हैं। हुडी 350 से 700 रुपये, स्वेटशर्ट 400 से 800 रुपये और पुरुषों की जैकेट 600 से 1,200 रुपये तक में उपलब्ध है। महिलाओं के कार्डिगन 500 से 1,000 रुपये, शॉल 300 से 800 रुपये और मफलर 100 से 250 रुपये तक में बिक रहे हैं।
विज्ञापन