Noida News: अर्टिगा से आए बदमाश थार चुरा ले गए

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ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में बिना नंबर की ऑर्टिगा से आए बदमाश थार चुरा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बृस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। मथुरा निवासी हिमांशु गौतम वर्तमान में गाजियाबाद की प्रतीक सोसाइटी में रहते हैं। 3 नवंबर की सुबह दोस्त अंकुर सिंह को छोड़ने सूरजपुर स्थित डेल्टा-1 आए थे। वरुण सिंह की थार गाड़ी से आया था। दोस्त को छोड़कर फ्लैट पर लौट रहा था। रास्ते में डेल्टा-1 के पास काल भैरव मंदिर के समीप स्थित लघुशंका करने के लिए रुक गए। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की अर्टिगा कार से दो बदमाश थार लेकर फरार हो गए। वहीं प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।