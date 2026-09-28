Noida News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल प्रिंसिपल और चेयरमैन पर प्राथमिकी दर्ज

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परिजन का गबन का झूठा आरोप लगाने का आरोप, बहन की तहरीर पर सूरजपुर थाने में प्राथमिकी दर्जमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। देवला स्थित पक्षी विहार कॉलोनी में एमबी कॉन्वेंट स्कूल के अकाउंटेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। मृतक की बहन की शिकायत पर थाना सूरजपुर पुलिस ने रविवार को स्कूल की प्रिंसिपल और चेयरमैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।झांसी निवासी प्रिंस सिंह देवला में रहकर एमबी कॉन्वेंट स्कूल में पिछले दो वर्षों से अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी बहन राखी ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि स्कूल की प्रिंसिपल आरती भाटी और स्कूल के मालिक व चेयरमैन जीएस विश्वास पिछले करीब एक महीने से प्रिंस पर तीन लाख रुपये गबन करने का झूठा आरोप लगा रहे थे। राखी के मुताबिक प्रिंस ने कुछ दिन पहले उन्हें बताया था कि उन पर झूठे आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप है कि इसी उत्पीड़न से परेशान होकर प्रिंस ने 25 सितंबर को पंखे से चुन्नी के सहारे लटककर आत्महत्या कर ली थी। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।फीस के हिसाब में चार लाख की कमी मिलने पर मांगा था जवाब