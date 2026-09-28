Noida News: 12 वर्षीय बच्ची घर से लापता, युवक पर जताया शक

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र से एक 12 वर्षीय बच्ची लापता हो गई। पिता ने एक युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जताते हुए थाना प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित पिता के अनुसार उनकी बेटी 24 सितंबर को घर से अपनी मौसी के पास जाने की बात कहकर निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर तलाश की गई। जानकारी करने पर पता चला कि सत्यम नाम का युवक उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। वहीं कोतवाली पुलिस का कहना है कि किशोरी पूर्व में भी एक युवक के साथ बिना बताए घर से जा चुकी है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।