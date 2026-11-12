Noida News: तालाबों पर कचरे का कब्जा, जलकुंभी ने छीनी जल संरक्षण की उम्मीद

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंगरौली गांव में वर्षों से तालाब की नहीं हुई सफाई, पानी के ऊपर तैर रही है जलकुंभीग्रामीणों का आरोप-प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, शिकायत के बावजूद जिम्मेदार लापरवाहमाई सिटी रिपोर्टरजेवर के मंगरौली गांव में जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए तालाब बदहाल हो गए हैं। इनमें पानी जमा होने की बजाय गांव का कूड़ा और मलबा जमा हो रहा है। देखभाल न होने से तालाबों में जलकुंभी उग आई है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की कई वर्षों से सफाई नहीं की गई है, जिस कारण बारिश के दौरान स्थिति अधिक बिगड़ जाती है। ऐसे में स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।तालाब के आसपास बाउंड्री भी नहीं की गई है। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब के पास लगी स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है, जिस कारण इसके आसपास अंधेरा छाया रहता है। रात के दौरान तालाब के नजदीक से गुजरने पर हल पल खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि कई बार जलकुंभी के बीच से सांप निकलते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को सांप-बिच्छू काटने का डर लगा रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तालाब की सफाई को लेकर कई बार जिम्मेदार से शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने तालाब की सफाई नहीं कराई।