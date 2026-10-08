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Noida News: घर से बिना बताए निकले भाई-बहन लापता, बहन देवरिया पहुंची, भाई स्टेशन पर मिला

Thu, 08 Oct 2026 09:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:06 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र से लापता हुए 10 वर्षीय बच्ची और आठ वर्षीय उसके भाई का पुलिस ने पता लगा लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पहले दनकौर से गाजियाबाद पहुंचे थे। वहां से बच्ची ट्रेन में सवार होकर देवरिया स्थित अपने परिजन के घर पहुंच गई, जबकि उसका भाई गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उससे बिछड़ गया। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर बाल गृह में रखा है। परिजन को बच्ची के देवरिया पहुंचने की सूचना दे दी गई है।

कासना कस्बा निवासी महिला के मुताबिक वह एक फैक्टरी में काम करती हैं। छह अक्तूबर को वह रोज की तरह ड्यूटी पर गई थीं। शाम को घर लौटने पर 10 वर्षीय बेटी और आठ वर्षीय बेटा घर पर नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बच्चों की सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगाई थी। एसएसआई राजेंद्र गौतम ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू की गई थी। दोनों बच्चों के बारे में परिजन को अवगत करा दिया गया है।
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